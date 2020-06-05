Астрахань, , 18:12 — REGNUM В Астраханской области голосование по поправкам в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля включительно. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Коровин.

С 25 по 30 июня избирательные участки будут открыты по четыре часа в день, а 1 июля — с 8:00 до 20:00. На 200 избирательных участках из 571 будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Дистанционного голосования в регионе не будет. Также из-за сезонных особенностей не будет повсеместного голосования вне помещений, так как в Астраханской области сейчас много мошкары. Голосование пройдёт в помещениях, которые были задействованы на выборах. Исключение составят 136 населённых пунктов, где нет приспособленных общественных зданий: там установят переносные ширмы и ящики для голосования. В списки избирателей заранее будут вписаны их паспортные данные, однако паспорта при голосовании у астраханцев всё же будут проверять — бесконтактно.

Для граждан, которые не могут выйти из дома, будет организовано бесконтактное голосование на дому. С 5 по 21 июня 2020 года избиратели могут подать заявления о прикреплении к удобному участку в многофункциональных центрах, в территориальных комиссиях, в электронном виде через портал Госуслуг, с 16 по 21 июня — в участковых избирательных комиссиях.

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