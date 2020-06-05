Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Введённые из-за COVID-19 санитарные ограничения пришло время отменить во всех американских штатах, сообщил 5 июня журналистам глава США Дональд Трамп.

Он выразил недоумение по поводу того, что «некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения».

По словам Трампа, в таких штатах как Флорида, Южная Каролина, Джорджия отмена ограничений не ухудшила эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США за сутки 4 июня среди пациентов с COVID-19 произошло более тысячи смертей.

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