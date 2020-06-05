Екатеринбург, , 18:07 — REGNUM Требование привлечь к ответственности блогера Алексея Навального за возможное оскорбление ветерана является уместным, заявил координатор «Молодой гвардии Единой России» по УрФО Артём Николаев корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее Навальный употребил выражение «продажные холуи» в отношении спикеров телеканала RT, среди которых оказался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

«Моё личное мнение, нельзя позволять людям, какой бы ни был человек, публично оскорблять ветеранов Великой Отечественной. Они своей жизнью подарили нам мирное небо над головой. Очень глупо думать, что они не замечают того, что происходит в интернете и у них во дворе. Мне кажется, что должна быть ответственность за оскорбления ветеранов», — сказал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло потребовал привлечь к ответственности Навального за его слова в отношении ветерана.

Читайте ранее в этом сюжете: Юрист требует привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана