Москва, , 17:57 — REGNUM Северный флот взял на слежение вошедший в акваторию Баренцева моря фрегат УРО «Аквитания» ВМС Франции, сообщает 5 июня Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Отмечается, что этот корабль несёт на борту управляемые ракеты.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата УРО (с управляемым ракетным оружием — ИФ) «Аквитания» ВМС Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — указано в сообщении НЦУО.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах мая 2020 года в Баренцево море входила корабельная ударная группа НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» британских ВМС.

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