Москва, , 17:57 — REGNUM Еще совсем недавно экологией в России занимались по остаточному принципу, теперь отношение, к счастью, меняется, в последние годы вопросы экологии выходят на первый план, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 5 июня, советник губернатора Московской области Александр Коган, комментируя проект «экологической» поправки в Конституцию.

«И у нас, и во всём мире конструкция законодательства работает так: Конституция — первичный документ, но расписать всё до деталей там невозможно. Для этого нужны кодексы и федеральные законы, которые отражают нормы Конституции более развёрнуто, детализируют их.

Еще совсем недавно экологией у нас занимались по остаточному принципу. Пока не было национального проекта, не было и системного подхода к экологии. Этой тематикой занимались одновременно несколько министерств. Единой госпрограммы как таковой не было. С финансированием были серьезные проблемы.

Трудно сказать, почему это было так. Возможно, корень проблемы — в ощущении, что у нас много лесов, много воды и большие территории, на которых свалки почти незаметны. Сейчас отношение, к счастью, меняется. В последние годы вопросы экологии выходят на первый план, причём опять-таки не только в России.

При этом в России фактически отсутствует экологическое образование, если не считать профильным программ в вузах. А эту культуру нужно прививать с детства. И вот теперь в Конституции предлагается указать, что госудаоства обязано заниматься экологическим просвещением, что также крайне значимо«, — отметил Александр Коган.