Киев, , 17:38 — REGNUM Депутаты «Слуги народа» — вполне адекватные представители невежественного украинского общества, заявил 5 июня политолог Сергей Белашко, комментируя итоги соцопроса о грядущей «победе» над Россией.

Эксперт отметил, что общество на Украине в целом «пребывает в плену иллюзий, старательно поддерживаемых компрадорской пропагандой».

«А критерии победы тут абсолютно не важны. Это вопрос веры, а не рационального объяснения. «Отстояли Киев и Львов, в Ровно не пришёл русский мир», — этого вполне достаточно. Пока верят, готовы приносить любые жертвы ради победы, пусть и бессознательно», — заявил Белашко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал данные опроса, согласно которым 50,5% граждан Украины считают, что страна «в будущем» одержит победу над Россией. Примечательно, что в обратный исход верят лишь 10% граждан. При этом никаких четких критериев «победы» в опросе прописано не было. Зато в расширенной формулировке говорится, что 37,2% опрошенных считает, что Украина победит, поскольку «Россия — слабое отсталое государство, а с ними весь цивилизованный мир».