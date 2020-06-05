Киев, , 17:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону на тему урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.

Об этом Зеленский сообщил 5 июня на своей странице в Twitter.

По его словам, обсуждалось выполнение мер, которые были намечены на саммите «нормандской четверки» в Париже. Их выполнение, написал Зеленский, позволит провести следующую встречу глав государств в Берлине.

«Ангела Меркель — настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже. Их эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине», — написал Зеленский в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже 9 декабря 2019 года было принято совместное коммюнике, подчеркнувшее незыблемость минских соглашений и предусматривающее разведение сил хотя бы в трёх точках.

Ничего из этого Украина не выполнила. Разведение было сделано частично в одном пункте, однако почти сразу после него украинские силовики снова заняли позиции в серой зоне.

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