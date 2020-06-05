Калининград, , 17:27 — REGNUM Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова заразилась SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекции.

«У нас выявлен первый случай коронавируса среди членов правительства. Елена Дятлова находится в инфекционной больнице, у нее подтвердился коронавирус. Чувствует она себя хорошо, заболевание проходит в легкой форме», — отметили в штабе, добавив, что в настоящий момент выясняется весь круг контактов Дятловой, на коронавирус проверяется её секретариат.

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 35 случаев коронавирусной инфекции. Общее число всех заболевших достигло 1700, 740 человек выздоровели, умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.