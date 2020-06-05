Киев, , 17:29 — REGNUM Должность главы МВД Украины сейчас оценивается равной половине министров правительства, а политическое могущество министра Авакова выше, у двух последних премьеров страны — Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Об этом заявил 5 июня в своем комментарии украинский политолог Виктор Небоженко, анализируя сегодняшний отчет Авакова в Раде, который потенциально может привести к отставке министра.

Эксперт отмечает, что в случае удачной отставки «всесильного» Авакова у нынешнего фаворита президента Украины Зеленского Андрея Ермака (главы офиса президента) появляется большой соблазн успешно «продать» должность главы МВД — за политическую благонадежность части народных депутатов Верховной рады, которые разочаровались в Зеленском, но готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях.

«Или Ермак поставит вместо Авакова своего человека и уже не будет стесняться президента Украины Зеленского», — предполагает Небоженко.

Ссылаясь на собственные источники, политолог заявил, что сейчас «запуганная и наивная» часть парламентского большинства, а также чиновники из офиса президента боятся, что Аваков может совершить переворот.

«Переворот… ради блага украинского народа, уставшего от непрофессиональной и сумбурной политики тандема Ермака-Зеленского. По крайней мере, для этого у него есть силы и шансы, в отличие от других политических группировок», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что после отчета Авакова перед депутатами в Верховную раду был внесен законопроект об увольнении министра. Вместе с тем глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президентская политсила будет определяться по этому вопросу на заседании фракции, возможно, при участии самого министра. Арахамия отметил, что сегодняшнее выступление Авакова в парламенте было публичным, а есть моменты, которые глава МВД в принципе не может озвучивать публике.