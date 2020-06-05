Москва, , 17:06 — REGNUM 4 июня известный экономист Михаил Делягин направил министру юстиции РФ Константину Чуйченко письмо с требованием дать официальную правовую оценку деятельности РОДП «Яблоко» как юридического лица, подрывающего территориальную целостность Российской Федерации.

В письме, в частности, указывается:

«С 2014 года Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» (ОГРН 1 037 700 056 107), зарегистрированная Министерством Юстиции РФ в качестве политической партии, в лице высшего исполнительного органа «Политического Комитета» РОДП «Яблоко», а также учредителя данной политической партии Явлинского Г.А., систематически публикует призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Эта форма публичной деятельности содержит очевидные признаки нарушения части 1 статьи 280 УК РФ (ФЗ 433 от 28.12.2013). В заявлении Политического Комитета РОДП «Яблоко», опубликованном 30.10.2014 на официальном сайте РОДП «Яблоко» в информационно-коммуникационной сети интернет, добровольное вхождение Республики Крым и г. Севастополя в состав РФ именуется «аннексией», а меры по защите русскоязычного населения и представителей иных этнических групп, проживающих на полуострове Крым — «актом российской агрессии». В частности, в резолютивной части этого документа содержится следующий тезис: «Мы считаем, что Крым принадлежит Украине, и его аннексия незаконна и должна быть отменена». Политический комитет РОДП «Яблоко» предлагает конкретный механизм отторжения Полуострова Крым и г. Севастополя от Российской Федерации: «Мы не считаем законным референдум 16 марта 2014 г., спешно и вне всяких правил, законов и норм, проведённый под «охраной» российских вооружённых сил. Мы полагаем правомерным поставить на обсуждение вопрос о проведении законного и легитимного референдума (либо локальных референдумов с перспективой кантонизации Крыма), полностью соответствующего украинскому законодательству и международным правовым нормам, согласованному с Киевом, органами власти Крыма, Москвой, ЕС, ОБСЕ и ООН». Такой референдум должен проходить под строжайшим международным контролем и содержать три вопроса: хотят ли люди жить в составе Украины, независимого крымского государства или России.»

В эксклюзивном интервью ИА REGNUM Михаил Делягин отметил:

— Моя обеспокоенность связана с реальной угрозой территориальной целостности Российской Федерации. В ходе карантинных мероприятий, повторяя Ельцина, который заявил: «Берите суверенитета сколько сможете», региональным властями было фактически сказано тоже самое. По сути, в стране был введён режим феодальной раздробленности. Каждый стал сам себе удельный князь — захочу посевную запретить — запрещу. Хочу границы закрыть — закрою. Чем это закончилось в 13-м веке для страны — благополучно забыли.

В этих условиях следует обратить особое внимание на то, что партия «Яблоко» официально представлена в ряде региональных Законодательных собраний. Её фракцию Мэр Москвы господин Собянин любезно подсадил в Московскую городскую Думу. Учредитель этой организации Григорий Явлинский баллотировался на пост президента РФ. И сейчас его партия легально борется за развал России.

Создаётся прецедент: согласно УК РФ заявления «Яблока» должны наказываться 4-мя годами лишения свободы. Если яблочникам это можно, то что будет препятствовать любому желающему призывать отдать Крым на растерзание украинских фашистов?

Мне интересно, как на территориальную целостность России смотрит Министерство юстиции Российской Федерации. В его обязанности входит надзорная функция. Вопрос: почему Минюст попустительствует нарушению российского законодательства с явными признаками экстремистской деятельности? Если на партию Яблоко закон не распространяется, может быть, я просто не понимаю замысла высшего руководства РФ в вопросе принадлежности Крыма? Будем ждать ответа и делать выводы.

В письме на имя Министра юстиции Константина Чуйченко Михаил Делягин призвал признать неправомерной и отменить регистрацию РОДП «Яблоко» в качестве политической партии на территории Российской Федерации.