* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:01 — REGNUM Два удара с воздуха нанесли американские военные по дислокации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, написал 5 июня Сонни Леггетт, официальный представитель ВС США в Афганистане, в Twitter.

Атаку на исламистов американцы провели накануне, 4 июня. Это было сделано, поскольку, по данным разведки, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовили нападение на афганских военных.

Атакованы были 25 представителей радикальной группировки: одна группа — в провинции Кандагар, другая — в провинции Фарах.

ИА REGNUM) после перемирия по случаю праздника разговения [Ураза-байрам]». Леггетт «Это были первые удары, нанесённые силами USFOR-A (ВС США в Афганистане — прим.) после перемирия по случаю праздника разговения [Ураза-байрам]».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявляли о трёхдневном перемирии по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам, 23 мая.

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