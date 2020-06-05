Кабул, 5 июня 2020, 17:01 — REGNUM Два удара с воздуха нанесли американские военные по дислокации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, написал 5 июня Сонни Леггетт, официальный представитель ВС США в Афганистане, в Twitter.
Атаку на исламистов американцы провели накануне, 4 июня. Это было сделано, поскольку, по данным разведки, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовили нападение на афганских военных.
Атакованы были 25 представителей радикальной группировки: одна группа — в провинции Кандагар, другая — в провинции Фарах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявляли о трёхдневном перемирии по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам, 23 мая.
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