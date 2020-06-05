Тбилиси, , 16:43 — REGNUM Грузия должна стать одной из первых в регионе стран в процессе адаптации с вирусом, заявил на встрече с представителями туристического сектора региона Имерети премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, открытие границ и прием иностранных туристов во многих странах привели к росту инфицированных коронавирусом, и этот рост вероятен и в Грузии, но необходимо сделать все для адаптации к работе в новых условиях.

«Прежде всего мы должны начать с местного туризма. Необходимо научить наших граждан отдыхать в Грузии, потому что внутренний туризм тоже имеет экономическую силу. Мы должны начать с внутреннего туризма и научиться работать в новых условиях с тем, чтобы быть готовыми к приему иностранных туристов. Сделать это будет сложно, но необходимо действовать осторожно и разумно. Мы можем и однозначно станем первой в регионе страной, которая эффективно откроет туризм. А также мы можем стать первой страной, которая сумеет адаптироваться к работе в новых условиях, а это значит быстро выявлять инфицированных, быстро лечить и быстро возвращать в семью и на работу», — заявил Гахария.

Как известно, открыть международное сообщение и допуск иностранных туристов в Грузию правительство планирует с 15 июля.