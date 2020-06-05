Минск, , 16:42 — REGNUM Первый энергоблок строящейся в Белоруссии АЭС будет запущен «буквально днями», а саму станцию построили местные специалисты «под патронатом и инжиниринговым контролем России». Об этом сегодня, 5 июня заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента республики.

Обсудив с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состояние двустороннего сотрудничества, Лукашенко заверил: хорошие перспективы есть во всех без исключения областях.

Особое внимание лидеры Белоруссии и Венгрии уделили вопросам ядерной энергетики. Они договорились о совместных адекватных, но жёстких ответах на попытки внешнего давления из-за реализации проектов АЭС.

Лукашенко подчеркнул: «Белоруссия и Венгрия вновь подтверждают, что не приемлют попыток оказания давления извне под разными предлогами. Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ (в Венгрии при участии российской стороны реализуется проект по возведению двух новых энергоблоков АЭС «Пакш». — Прим. президентской пресс-службы)».

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«Белорусская сторона не допустит, чтобы кто-то извне пытался влиять на нашу энергетическую политику. Вместе с тем мы гарантируем, что эта политика всегда будет ориентирована на максимальную безопасность, открытость и прозрачность, — отметил Лукашенко. — Более того, мы будем делать всё, чтобы не только политика, а строящаяся новая АЭС в Белоруссии работала не только на Белоруссию, но и на все заинтересованные страны».Лукашенко вновь подтвердил готовность принять экспертов МАГАТЭ, Евросоюза и других международных структур, чтобы они убедились в безопасности БелАЭС — как для жителей Белоруссии, так и других стран. Кроме того, Лукашенко и Орбан вновь «подтвердили заинтересованность в обмене опытом в ядерно-энергетической сфере, эксплуатации АЭС, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом».

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Обращаясь к Орбану, Лукашенко сказал: «Вы строите такую же атомную станцию, как мы построили и заканчиваем строительство в Островце. Первый блок будет введен буквально днями. Это (строительство новых энергоблоков. — Прим. президентской пресс-службы) очень важно для Венгрии. У нас есть колоссальный опыт совместного строительства АЭС с россиянами. Скажу больше: наши строители её построили сами под патронатом и инжиниринговым контролем России. Поэтому у нас есть опыт. Россияне очень довольны нашими строителями и приглашают нас строить такие станции за рубежом, прежде всего в Египте».

Лукашенко предложил Венгрии консультационную помощь в вопросах атомной энергетики, отметив: «Думаю, у вас своих хватает, притом классных строителей. Вы сами справитесь. А вот по нюансам строительства подобной станции, думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой».

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Напомним, эксперты МАГАТЭ и Еврокомиссии позитивно и высоко оценивают безопасность БелАЭС, регулярно получая документы из Миснка и посещая строительную площадку в Островце (Гродненская область Белоруссии). Строительство ведёт Атомстройэкспорт» — дочерняя структура «Росатома», на кредитные ресурсы правительства РФ. Благодаря БелАЭС правительство Белоруссии надеется существенно сократить импорт российских углеводородов, повысить «энергетическую безопасность» и снизить политическую зависимость от Москвы.

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