Киев, , 16:28 — REGNUM 13,1% жителей Украины в настоящий момент выступают за вступление страны в Евразийский экономический союз.

Соответствующие результаты соцоопросаКиевского международного института социологии были представлены сегодня, 5 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 46,1% респондентов считают, что Украина должна идти в направлении вступления в Евросоюз. Кроме того, 28,3% опрошенных ответили, что страна должна остаться самостоятельной и не присоединяться ни к одному союзу.

Что же касается военных союзов, 41,9% респондентов полагают, что Украина должна стать членом НАТО, 12% опрошенных видят Украину в ОДКБ и еще 34,7% считают, что государство должно быть нейтральным.

В КМИС отмечают, что опрос был проведен 26−30 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью.