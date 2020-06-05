Киев, , 16:15 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 5 июня, официально зарегистрирован проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности главы МВД, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент текст документа недоступен для общественности, известно лишь, что законопроект зарегистрирован за авторством почти 60 народных депутатов, среди которых есть представитель президентской фракции «Слуга народа».

Напомним, что ранее сегодня Аваков отчитался перед парламентом Украины по наиболее резонансным делам за последнее время.

Между тем глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия дал понять журналистам, что судьба Авакова еще под вопросом и президентская политсила будет определяться на заседании фракции, возможно, при участии самого министра.

«Мы на следующей неделе (8−12 июня) соберем фракцию и будем оценивать этот отчет. Каждый его увидел и сможет предоставить какую-то свою оценку, и затем может быть какое-то групповое решение… Думаю, что даже нужна встреча с Аваковым, потому что не все вещи он может сказать в камеру, потому что есть оперативная информация», — заявил соратник Зеленского.