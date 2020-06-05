Улан-Батор, , 16:13 — REGNUM Монгольские буддисты 5 июня отмечают день рождения Будды. Этот день, 15-е число первого месяца лета по лунному календарю совпадает с днем зачатия Будды и признанием его верующими в качестве высшего бога, а также с днем его ухода в «иной мир».

По случаю священного праздника в главном буддийском монастыре Монголии Гандантегчинлен состоялась церемония, которую транслировали местные телевидения. Также монгольские религиознные лидеры совершили молитву о мире на земле. Монгольских буддистов поздравили XIV Далай лама и премьер-министр Инди Нарендра Моди в онлайн-формате.

В этот день ламы по всей стране вручили подарки детям, которые родились 5 июня.

Отметим, впервые в этом году в Монголии день рождения Будды отмечается как общенациональный праздник. Парламент Монголии 23 декабря 2019 года подтвердил закон о внесении изменений о праздничных и знаменательных дат. В соответствии с изменениями, в Монголии 15-е число первого месяца лета по лунному календарю — день рождения Будды считается выходным днем.

По данным доклада вероисповедания в странах мира от 2018 года, более 50 процентов монголов считает себя буддистом. В стране действуют 134 буддийских монастыря.

Буддийские традиции имеют важное значение для монголов, когда власти начинают новые проекты, они приглашают лам, чтобы проекты были успешно реализованы.