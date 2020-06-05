Рим, , 16:13 — REGNUM Если премьер-министр Италии Джузеппе Конте создаст собственную партию, он может рассчитывать на 14,3% голосов избирателей, таковы данные социологического опроса Quorum, передает Sky в пятницу, 5 июня.

Гипотетическая «партия Конте» отобрала бы часть голосов у всех трех партий коалиции (популистов, либералов и партии Маттео Ренци), «компромиссным» главой которой является премьер-министр.

Сейчас три правые оппозиционные партии («Лига», «Братья Италии» и «Вперёд, Италия») опережают три партии коалиции на 7−8% голосов, в случае возникновения партии Конте ситуация бы не изменилась, но премьер-министр стал бы «второй силой» в этой коалиции, опередив по рейтингу популистов и почти сравнявшись с либералами.

Джузеппе Конте был приглашен на пост «компромиссного» премьер-министра в мае 2018 года, коалицию тогда сформировали «Лига» Маттео Сальвини и популисты. Он остался главой правительства и при формировании новой коалиции в сентябре 2019 года.