Вильнюс, , 16:09 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 5 июня, заявил о полной поддержке позиции Литвы в вопросе бойкота БелАЭС со стороны Польши, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такую поддержку Сквернялис услышал от премьера Польши Матеуша Моровецкого, с которым он провёл телефонные переговоры.

«М. Моровецки чётко подтвердил поддержку Польшей позиции Литвы о необходимости безотлагательной синхронизации (с системами континентальной Европы) и отказа от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС. Польша заинтересована, чтобы произведённая электроэнергия на небезопасных электростанциях третьих стран не попала на рынок, поэтому они поддерживают нашу позицию о подписании политической декларации между странами Прибалтики», — написал Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что в тексте проекта упомянутой декларации Литва, подчёркивая, что не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, в то же время соглашается, что Латвия и Эстония могут вести самостоятельную энергетическую политику, что стало поводом для обвинений в Литве в том, что власти страны не смогли достигнуть общего бойкота БелАЭС, убедить в нём Латвию и Эстонию, а значит, электроэнергия с БелАЭС будет неизбежно попадать в Литву из Латвии, уже под видом латвийской.