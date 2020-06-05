Белград, , 16:06 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич ожидает сильного давления на руководство страны по поводу разрешения косовского вопроса. Об этом он заявил 4 июня в сербском городе Лозница.

По словам президента, именно по этой причине для Сербии важно, чтобы после выборов в стране было сформировано сильное правительство.

«Но Сербии будет нелегко», — процитировал слова Александра Вучича телеканал РТС.

Вучич отметил, что по поводу переговоров, которые велись с Приштиной при посредничестве Евросоюза и специального представителя США Ричарда Гренелла, у него нет никаких замечаний.

«Я всегда старался мирным путем добиться чего-то большего. Если Приштина перестанет подавать заявки на прием и в Интерпол и другие организации, мы тоже остановим кампанию по отмене признания независимости Косово третьими странами», — сказал президент Сербии.

Комментируя формирование нового правительства сепаратистского Косово во главе с Авдуллой Хоти, Вучич заявил, что «Хашим Тачи все это сделал при недвусмысленной поддержке США», и что Приштина, скорее всего, будет настаивать только на том формате переговоров с Белградом, в котором будут участвовать американские посредники. Вучич выразил недоумение по поводу того, что Приштина хотела бы интегрироваться в Евросоюз, но при этом не хочет, чтобы в переговорах с Белградом в качестве посредников выступали представители ЕС.

Напомним, что ранее президент сепаратистского Косово Хашим Тачи заявил, что не будет сотрудничать с представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, так как он не признает независимость Косово.