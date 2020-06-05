Оренбург, , 16:08 — REGNUM Заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской области Александр Куниловский считает, что оскорбительные высказывания Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны за гранью здравого смысла. Этому необходимо дать правовую оценку, хотя есть желание использовать метод предков — набить морду, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат.

«Это за гранью добра и зла. Оскорблен не только ветеран, оскорблено подавляющее число граждан России. Как же надо ненавидеть страну, в которой родился, чтобы пойти на такую подлость. Можно и нужно дать правовую оценку оскорблению со стороны Навального в адрес ветерана ВОВ. Но вот что делать с моральной ответственностью? Хотя где мораль, а где Навальный? Раньше в приличном обществе за такое в морду били. Жалко, что сегодня нельзя в полной мере использовать этот метод предков. Хотя очень хочется», — сказал Александр Куниловский.

Напомним, по случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил видеоролик. Комментируя его, блогер использовал выражение «продажные холуи» в отношении героев сюжета, среди которых ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

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