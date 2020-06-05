Киев, , 16:01 — REGNUM Рано или поздно женщина должна возглавить столицу Украины, заявил журналистам сегодня, 5 июня, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, рассуждая о местных выборах, которые должны состояться осенью.

Соратник Зеленского напомнил, что не было ни одного раза в истории женщины-мэра Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Немного интриги — это может быть женщина… в «Слуге народа» много достойных женщин», — подчеркнул Арахамия, но не стал называть конкретных фамилий.

Напомним, что ранее в «Слуге народа» заявили ‑ и президент Зеленский поддержал эту идею — о необходимости проведения предварительного отбора кандидатов на местные выборы. Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко уточнил, что в праймериз будут участвовать «от четырех до шести кандидатов».

Местные выборы на Украине должны состояться в октябре этого года.