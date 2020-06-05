Киев, , 16:07 — REGNUM Вся Украина работает исключительно для того, чтобы выплачивать проценты по кредитам от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 5 июня в эфире телеканала 112.ua.

«Мы сейчас построили экономику, идеальную для рабовладельческого Рима. То есть, вся страна работает на проценты, которые надо отдать МВФ», — рассказал он.

Рабинович отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заставил парламент разрешить продажу земли, апеллируя к большому кредиту от МВФ, который в конечном итоге Украина так и не получила.

«Деньги на развитие нам не дают, нам дают деньги только на что? На выплату собственных процентов по долгам», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о том, что опубликованный в СМИ проект меморандума Украины и МВФ больше напоминает тотальную распродажу страны и сдачу любых национальных интересов.

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