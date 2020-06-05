Ярославль, , 15:59 — REGNUM Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вручил партбилет бывшему губернатору Ярославской области Анатолию Лисицыну. Об этом сообщает официальный сайт ярославского отделения партии.

Анатолий Лисицын и Сергей Миронов Yaroslavl.spravedlivo.ru

Вручение партийного билета произошло в Москве. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Лисицын вышел из «Единой России» весной этого года после скандала с именным креслом в «Арене-2000». Лисицына перестали пускать в ложу для особо важных гостей на хоккейные матчи. Сам экс-губернатор связал это с позицией нового руководства области.

«Анатолий Лисицын пользуется среди ярославцев большим авторитетом, его работу на посту губернатора и сенатора от Ярославской области жители региона вспоминают добрым словом», — говорится в сообщении на сайте партии «Справедливая Россия».

Пока не ясно, примет ли экс-губернатор участие выборах депутата Госдумы по 194 округу, освободившемуся после ухода Александра Грибова в правительство России.

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