Алма-Ата, Казахстан, , 15:58 — REGNUM Призывы к участию в митингах на фоне распространения коронавируса в Алма-Ате недопустимы. Об этом 5 июня заявил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

По его словам, скученность и близкий контакт приводят к массовому заражению людей. «Митинги и массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей», — сказал Бекшин.

Он добавил, что в случае заражения участники митинга будут изолированы, а организаторы будут привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы проведут видеосъемку митинга для последующего выявления контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Генеральной прокуратуре Казахстана призвали граждан республики отказаться от участия в незаконном митинге 6 июня. Ранее призывы участвовать в несогласованной акции появились в социальных сетях.

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