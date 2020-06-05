Душанбе, , 16:01 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане приступили к прохождению этапа одиночной подготовки на территории горных полигонов Ляур и Самбули, сообщаетпресс-служба Центрального военного округа.

В ходе данного этапа обучения военным предстоит усовершенствовать свои профессиональные навыки и знания по тактической, инженерной и огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, вождению различных видов боевых машин и прочее.

Кроме того, с гранатомётчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперами и пулемётчиками базы пройдут полевые сборы.

В сообщении отмечается, что от того, с каким результатом военнослужащие пройдут обучение на этапе одиночной подготовки, будет зависеть дальнейшая слаженность совместной работы подразделений и их способность выполнить поставленную руководством задачу.

Данный этап обучения продлится до 21 июня 2020 года.