Душанбе, , 15:56 — REGNUM Военные 201-й российской базы в Таджикистане провели учебный бой, отразив нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника на пусковые позиции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПС, которые находились на опытно-боевом дежурстве. Об этом 4 июня сообщаетпресс-служба Центрального военного округа.

Для проведения боя была создана обстановка максимально приближенная к реальной: диверсионные группы условного противника напали на пусковые позиции ЗРС с разных сторон. Основная цель противника состояла в том, чтобы помешать расчётам уничтожить крылатые ракеты.

Военнослужащие подразделений антитеррора и усиления немедленно выдвинулись к месту, откуда был получен сигнал о нападении, и, применив штатное оружие, организовали оборону, провели бой и отразили атаку условного противника, полностью уничтожив группы диверсантов.

Особое внимание в рамках прошедшего учебного боя уделялось слаженности совместных действий различных подразделений при выполнении задач в условиях отражения нападения сразу с нескольких направлений.

Кроме того, расчётами ЗРС С-300ПС были отработаны задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей условного противника, которые были успешно поражены электронными пусками.

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