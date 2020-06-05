Вильнюс, , 15:52 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 5 июня, заявил, что границы Польши для жителей стран Прибалтики могут быть открыты уже на следующей неделе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом он договорился с премьером Польши Матеушем Моравецким, с которым Сквернялис провёл телефонные переговоры.

«Договорились, что на следующей неделе будет возобновлено свободное передвижение людей между странами Прибалтики и Польши. Это в срочном порядке согласуют ответственные министерства стран», — написал Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что свободное передвижение внутри Прибалтики было возобновлено с середины мая.