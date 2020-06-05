Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, которого литовская парламентская оппозиция уже просит отправить в отставку за якобы «предательство национальных интересов Литвы» в вопросе БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Науседы, можно только приветствовать стремление Вайчюнаса найти общую позицию с Латвией и Эстонией в вопросе БелАЭС. «Министр энергетики и дальше должен вести переговоры с Латвией и Эстонией о запрете покупок электроэнергии с «грязной» электростанции», — написал Науседа на своей странице в социальной сети Facebook. Он призвал оппозицию не мешать этому процессу и выразил уверенность, что и оппозиция, и правительство в действительности стремятся к «одному и тому же» — исключения возможности попадания электричества с БелАЭС на рынок Прибалтики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тексте соглашения о принципах торговли электричества с третьими странами, которое сформулировало литовское минэнерго, Латвия и Эстония принимают позицию Литвы о недопущении электроэнергии с БелАЭС на свою территорию, но при этом Литва принимает и соглашается на допущение такой энергии в Латвию и Эстонию. Именно это стало поводом для критики о том, что власти Литвы не смогли добиться солидарности в вопросе БелАЭС в Прибалтике.