Москва, , 15:39 — REGNUM Сильнее всего истерию вокруг умершего афроамериканца Джорджа Флойда раздували те СМИ, которые до этого раскручивали «русский след» президента Америки Дональда Трампа и тему импичмента. Об этом 5 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин.

«За время этих беспорядков более 10 человек сил национальной гвардии и полицейских департаментов погибли, — заметил в свою очередь политолог Никита Данюк. — Более сотни получили тяжёлые ранения. Абсолютно все ключевые люди в организации Black Lives Matter в крупнейших городах самым прямым образом аффилированы с Демократической партией. Этот бедный афроамериканец — абсолютно идеальный кандидат на то, чтобы объединить вокруг себя эту разрозненную толпу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался после жестокого обращения во время задержания со стороны стражей порядка. Это вызвало широкий резонанс и вылилось в массовые протесты по всей стране.