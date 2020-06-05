Москва, 5 июня 2020, 15:39 — REGNUM Сильнее всего истерию вокруг умершего афроамериканца Джорджа Флойда раздували те СМИ, которые до этого раскручивали «русский след» президента Америки Дональда Трампа и тему импичмента. Об этом 5 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался после жестокого обращения во время задержания со стороны стражей порядка. Это вызвало широкий резонанс и вылилось в массовые протесты по всей стране.