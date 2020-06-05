Тегеран, , 15:43 — REGNUM Сложившуюся ситуацию в отношения США и Ирана надлежит исправлять американской стороне. Об этом заявил 5 июня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на предложение президента США Дональда Трампа о новых договорённостях.

Зариф напомнил, что у Ирана и США была сделка, когда Трамп стал президентом. Ни Иран, ни другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не покидали стол переговоров, тогда как советники главы США, в основном уже уволенные, «делали бестолковые ставки».

«Вам решать, когда вы захотите исправиться», — написал Зариф в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана освободили ветерана ВМС США Майкла Уайта. Трамп, выражая благодарность за это, предложил Тегерану не ждать президентских выборов в США, а заключить крупную сделку — «лучшую сделку сейчас».

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