Берлин, 5 июня 2020, 15:32 — REGNUM Германия намерена предпринять серьёзные меры в отношении Соединённых Штатов, в случае. если Вашингтон не прекратит давление на «Северный поток — 2». Такое заявление сделал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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Он не исключил введение штрафных пошлин на газ из США.
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 июня, Сенат США поддержал законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Документ должен дополнить уже существующие ограничительные меры против российского проекта. Предполагается, что новый пакет санкций затронет страховые компании, связанные с проектом.
В компания Nord Stream 2 заявили, что проанализируют последствия для проекта «Северный поток — 2» от возможного введения новых санкций в США. При этом оператор проекта добавил, что американская сторона демонстрирует явное пренебрежение интересами предприятий и частных лиц в ЕС, напомнив, что энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов вложили в «Северный поток — 2» почти по миллиарду евро.
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