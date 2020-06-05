Приштина, , 15:46 — REGNUM Правительство Авдуллы Хоти 5 июня представило в Косово программу на период с 2020 по 2023 годы.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит основные положения программы:

Правительство самопровозглашенного Косово декларирует свою приверженность всем принципам и нормам, вытекающим из конституции Косово — свобода прав граждан, защита частной собственности, укрепление рыночной экономики.

Правительство будет привержено укреплению стабильности в регионе и развивать дружеские добрососедские отношения со всеми государствами региона. Правительство подтверждает свою приверженность курсу на интеграцию в ЕС и НАТО. Основные цели правительства — борьба с пандемией коронавируса и восстановление экономики после пандемии.

В числе приоритетов правительства Косово названы борьба с негативными явлениями, в особенности с преступностью и коррупцией, рост занятости, продвижение диалога с Сербией при сотрудничестве с ЕС и США, недопущение изменения границ и территориальных изменений, продвижение процесса евроинтеграции, полная реализация европейской повестки и реализация соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС.

Особо выделяется необходимость сотрудничества с оппозицией.

Отметим, что программа не содержит никаких конкретных показателей, никаких конкретных мер. При этом в качестве бонуса правительство края выделило 25 тысяч евро семье Агона Муслиу, студента, покончившего с собой во время пребывания в самоизоляции, которого представители лояльных президенту Косово сил представляют жертвой бесчеловечного авторитарного режима Альбина Курти в целях политической пропаганды.

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