Лондон, , 15:28 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан призвал протестующих в поддержку движения Black Lives Matter держаться на расстоянии двух метров друг от друга и носить маску, об этом он заявил в интервью Sky News.

«Мы понимаем, почему люди хотят протестовать и ясно дают понять, что «Черная жизнь имеет значение», — очень важно, чтобы люди, которые сильно переживают по этому поводу, могли протестовать, но мы находимся в разгаре глобальной пандемии», — сказал Хан.

Он призвал протестующих тщательно и регулярно мыть руки, а если они не могут этого сделать, то должны использовать дезинфицирующее средство для рук. «Эти правила существуют для того, чтобы вы были в безопасности и ваши близкие тоже», — добавил он.

Хан сказал, что во время последней лондонской акции протеста в среду «подавляющее, подавляющее большинство протестующих сделали это мирно, законно и безопасно», но «очень небольшое меньшинство действовало неприемлемым образом, было оскорбительно и жестоко по отношению к нашим полицейским. Для этого не может быть никакого оправдания».

Он добавил: «то, что они сделали, — это не только нанесение увечий нашим полицейским и оскорбление по отношению к ним, но и умаление того, что является важным вопросом, а именно жизни … людей. Ужасная, жестокая смерть Джорджа Флойда — это то, о чем мы должны говорить и решать проблему расизма, дискриминации и неравенства, с которыми сталкиваются черные люди в моем городе, в нашей стране и во всем мире».