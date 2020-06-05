Ашхабад, , 15:22 — REGNUM Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу России и министерства финансов и экономики Туркмении провели видеоконференцию, посвященную сотрудничеству в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, пишут туркменские СМИ.

Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся усовершенствования механизмов по противодействию легализации незаконных доходов, прямому и косвенному спонсированию террористических организаций и связанных с ними преступлений.

По итогам встречи российские и туркменские эксперты и чиновники отметили, что накопленный Россией и Туркменией опыт в этой сфере способствует укреплению экономической стабильности и обеспечению международной безопасности в не только в регионе, но и во всем мире.

Напомним, что Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма была создана 6 октября 2004 года. Ее учредителями стали шесть стран: Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В 2005 году полноправным участником этой международной организации стал Узбекистан, а в 2010 году — Туркмения и Индия.

Статус наблюдателя в Евразийской группе предоставлен 15 государствам и 22 международным и региональным организациям.