Киев, , 15:18 — REGNUM Украинская сторона готовится к открытию пунктов пропуска в Донбассе с 10 июня, сообщила 5 июня пресс-служба офиса президента Украины.

«В штабе Операции объединённых сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения», — сказано в сообщении.

Ранее директор департамента гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы украинской Донецкой областной государственной администрации Игорь Бойко заявлял о том, что пункты пропуска останутся закрытыми до 22 июня 2020 года.

Напомним, Украина закрыла пункты пропуска 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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