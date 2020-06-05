Киев, , 15:20 — REGNUM Почти половина украинцев в настоящий момент считает, что страна развивается, а другая половина уверена, что жизнь здесь становится невыносимой.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии, представленные сегодня, 5 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, 47% респондентов считают, что Украина медленно, но развивается и превращается при этом в развитое цивилизованное государство, а 46% граждан выбрали противоположное суждение — страна стагнирует и жизнь в ней становится все более невыносимой.

Кроме того, 40,8% опрошенных считают, что Украина как страна идет путем объединения, постепенно «сшивается», а 46,1% имеют противоположное мнение — «страна разваливается и идет к расколу».

В региональном разрезе наиболее оптимистично относительно «развития и сшивания» настроены в центральных регионах Украины, где в позитивный сценарий верят 37,9%, а в негативный — 32%. Для Западной Украины соответствующие цифры: 33,5% (позитивное) — 26,3% (негативное); для юга: 30% — 39,5%; для востока: 24,1% — 42,2%; для Донбасса: 24,2% — 44,5%.

В КМИС отмечают, что опрос был проведен 26−30 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью.