Уфа, , 15:13 — REGNUM Торопиться с открытием детских садов не станут в Башкирии. Об этом 5 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в формате «Часа образования».

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Башкирии остается не стабильной. Именно поэтому правительство региона не будет торопиться открывать детские дошкольные учреждения. При этом выходом из положения является открытие в них дежурных групп.

Отмечается, что Радий Хабиров дал поручение сотрудникам республиканского министерства образования проработать вопрос доступности школьных спортивных площадок для детей из близлежащих домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в минувшие сутки в регионе выявили 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией. А всего зафиксировано 3727 фактов заражения этой инфекцией.

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