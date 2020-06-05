Берлин, , 15:09 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с главой правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем ситуацию в этой стране. Об этом 5 июня сообщается на сайте правительства ФРГ.

«Стороны обсудили текущую политическую и военную ситуацию в ливийском конфликте», — говорится в сообщении.

Меркель приветствовала, что конфликтующие стороны согласились возобновить переговоры под эгидой ООН о прекращении огня в соответствии с договоренностями берлинской ливийской конференции, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года после госпереворота и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия остаётся в состоянии внутренней войны, в которой сейчас два основных противника — парламент, избранный народом, на стороне которого выступает Ливийская национальная армия во главе с маршалом Хафтаром, и Правительство национального согласия во главе с Сарраджем, сформированное при участии стран Евросоюза и ООН.

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