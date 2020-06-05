Прага, , 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата. Об этом сегодня, 5 июня, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Томашем Петржичеком заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

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Причиной такого решения стали подозрения в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков.

«Мы — суверенное государство, и такие действия неприемлемы, — подчеркнул Бабиш. —Два сотрудника российского посольства были объявлены персоной нон грата».

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад, весной 2018 года, Чехия выслала из страны двух сотрудников российского посольства и одного торгового представителя. Таким образом республика поддержала Великобританию и США, которые также выслали российских деипломатов из-за дела с отравлением в Соединённом Королевстве бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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Напомним, в конце апреля в СМИ появилась информация о том, что в Прагу приехал российский дипломат, который якобы привёз с собой яд рицин, чтобы отравить трех чешских политиков, связанных со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Позднее вице-премьер Чехии и министр внутренних дел этой страны Ян Гамачек заявил, что у чешской полиции и спецслужб, по всей видимости, нет никаких доказательств этой истории. При этом в правительстве Чехии заявили, что не намерены из-за этого высылать дипломатов Российской Федерации.

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