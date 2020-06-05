Берлин, , 15:07 — REGNUM Германия продолжит работать над политическим урегулирование конфликта в Ливии. Иначе страна может бесконечно находиться в состоянии войны, заявил 5 июня министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Глава МИД ФРГ констатировал, что обе стороны ливийского конфликта нарушили оружейное эмбарго, при этом ни одна из них не получила военного преимущества. Никакого вклада в решение конфликта не произошло.

Маас приветствовал готовность сторон к очередным переговорам в формате «5+5» в Женеве. Германия, добавил он, будет участвовать в продвижении политического процесса.

«Потому что военные средства приведут не к разрешению конфликта, а бесконечной гражданской войне», — сказал Маас.

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