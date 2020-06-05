Брюссель, , 14:57 — REGNUM Раунд переговоров по условиям будущего партнёрства Евросоюза и Великобритании не дал каких-либо заметных результатов. Об этом сообщил 5 июня главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.

«Не было существенного прогресса на этой неделе», — сказал Барнье.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая стало известно о намерении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приехать в Брюссель в июне для личных переговоров с европейскими лидерами по Brexit. Стороны пока не договорились о заключении торгового соглашения.

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