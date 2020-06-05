Киев, , 15:00 — REGNUM 50,5% граждан Украины считают, что страна «в будущем» одержит победу над Россией.

Соответствующие данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС) были представлены сегодня, 5 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом 10,3% населения считают, что «в будущем» Россия одержит победу над Украиной. Еще 35,7% затруднились выбрать ответ, а 3,5% отказались отвечать в принципе.

Социологи не конкретизируют, о каком «будущем» идет речь и при каких обстоятельствах может быть одержана «победа».

Согласно источнику, больше всего в «победу Украины над Россией» верят на Западной Украине (65,4%), в центральных регионах страны — 55,3%, на юге — 45%, на востоке — 33% и в Донбассе (видимо, имеется ввиду контролируемая Киевом территория) — 25%.

Наоборот, в победу России на Западной Украине верят 8,4%, в центре — 8,7%, на юге — 10%, на востоке — 16,9%, в Донбассе — 7%.

Стоит отметить, что вариант «тяжело ответить» в Донбассе выбрали 58% респондентов.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, представляя на пресс-конференции результаты исследования, обратил внимание, что многое зависит от «расширенной формулировки» вопроса. Например, 31,2% выбрали вариант ответа о том, что Украина никогда не достигнет победы над Россией, поскольку она гораздо политически и экономически слабее. Вместе с тем, 37,2% населения считает, что Украина победит, поскольку «Россия слабое отсталое государство, а с Украиной весь цивилизованный мир».

«Какие из этого выводы? Пропаганда работает, у мирного процесса нет перспектив», — заявил в своем комментарии украинский журналист и политический эксперт Вячеслав Чечило.