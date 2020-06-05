Минск, , 14:51 — REGNUM Отношения между Белоруссией и Евросоюзом значительно улучшились, а с Североатлантическим альянсом (НАТО) — стали более доверительными. Такое мнение 5 июня высказал белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах в Минске с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, которые впервые посетил Белоруссию с официальным визитом.

«За последние годы они (отношения Белоруссии с ЕС) значительно улучшились, стали более прагматичными, равноправными и продуктивными», — приводит слова Лукашенко сайт белорусского президента.

Также белорусский лидер отметил, что Венгрия способствует Белоруссии в данном вопросе как никто другой и тут есть большая заслуга как лично Виктора Орбана, так и всей его страны.

Кроме этого, Лукашенко указал, что Будапешт также занимает конструктивную позицию и в рамках НАТО, причем отношения последнего с Белоруссией становятся все более доверительными.

«Белоруссия готова к дальнейшему развитию диалога во взаимоуважительном ключе и на равноправной основе», — отметил белорусский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Белоруссии заявили, что страна не намерена проводить совместных учений с НАТО и их проведение не представляется возможным в силу действующего со стороны альянса ограничения.