Стокгольм, , 14:41 — REGNUM Социал-демократы, в настоящее время контролирующие правительство Швеции во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном, впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции начали терять поддержку избирателей. За них готовы проголосовать 27,8% граждан. Об этом 5 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

Журналисты шведского издания Aftonbladet совместно со специалистами Demoskop в период с 26 мая по 3 июня провели социологическое исследование, в котором приняли участие 2 437 человек. Во время опроса участникам был задан следующий вопрос: «За какую партию Вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись сегодня?».

Результаты исследования распределились следующим образом: за Социал-демократов свой голосов готовы отдать 27,8%, за Умеренных — 20,9%, за Шведских демократов — 19,3%, за Центристов — 9,7%, за Левых — 8,2%, за Христианских демократов — 6,5%. По результатам социологических замеров, Зеленые и Либералы не прошли четырехпроцентный барьер для попадания в Риксдаг, получив 3,9% и 2,7% соответственно.

Таким образом, по сравнению с прошлым месяцев, по результатам аналогичного опроса, Социал-демократы потеряли 2,3 процентных пункта. Если перевести данный относительный показатель в абсолютный и спроецировать его на количество шведских избирателей, то оказывается, что правящая партия Швеции на парламентских выборах потеряла бы голоса 135 000 граждан.