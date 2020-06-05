Москва, , 14:30 — REGNUM Претензии Японии по Курилам не закончатся никогда, заявил корреспонденту генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя заявление японского политолога о Курилах.

«Потому что после того, как Курилы вошли в состав СССР, для Японии это в первую очередь вопрос внутренней политики.

Вне зависимости от того, что хочет конкретный японский премьер министр, мысль о полном возвращении Курильских островов основная в японском обществе.

За последние 30 лет те премьер-министры, которые старались лавировать и согласились на то, что северные Курилы останутся за Россией, а южные будут в совместном ведении, обычно такие премьер-министры не сидели долго.

Вопрос Курил обострился сейчас потому, что обострилась внутриполитическая ситуация.

С другой стороны, есть ощущение, что в текущих условиях склонить Москву к сдаче Курил будет проще», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог и журналист Юкио Касима заявил, что Россия должна вернуть Японии все четыре острова южных Курил.

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