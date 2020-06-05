Киев, , 14:25 — REGNUM Партия «Батькивщина» намерена подать иск в Конституционный суд Украины (КСУ) относительно подписания правительством страны нового меморандума с МВФ.

Об этом заявила в эфире украинского телевидения 5 июня глава партии, депутат Рады и экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Политик уточнила, что как только ее партия получит подписанный вариант меморандума с МВФ, сразу же последует обращение в Конституционный суд.

«Цель обращения — признать все пункты документа, нарушающие права граждан, противоречащими интересам государства, сфере безопасности, неконституционными — которые не должны и не могут выполняться», — пояснила депутат.

Она заявила, что намерена добиться, чтобы западные партнеры прекратили вести себя с Украиной «как с банановой республикой третьего мира» и начали уважать страну.

ИА REGNUM напоминает, что заседание совета директоров МВФ по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня. Ожидается, что сразу же после этого Киев получит первый за долгое время транш финансирования. Для получения данных средств Украина выполнила целый ряд условий, ключевыми из которых являются принятие закона о продаже земли и т. н. «антиколомойского» закона.