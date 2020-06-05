Вашингтон, , 14:23 — REGNUM «Просто не очень хорошими людьми» назвал вероятный кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден «10−15%» граждан страны во время видеоконференции 4 июня, сообщает телеканал Fox News.

«То, что говорит президент, имеет значение, поэтому, когда президент все время встает и разделяет людей, худшее в людях будет выходить наружу», — заявил Байден, имея в виду главу Белого дома Дональда Трампа.

Как отметил Байден во время конференции, модератором в которой выступил чернокожий актер Дон Чидл, едва ли можно считать нынешнюю ситуацию истинным проявлением сути американской нации. По словам бывшего вице-президента, большинство граждан страны так не считает.

«Вообще есть около 10−15% граждан, которые просто не очень хорошие люди, но это ведь не то, кем являемся мы», — указал бывший вице-президент, добавив, что большинство граждан США законопослушны.

В Fox News подчеркнули, что непонятно, кого конкретно имеет в виду Байден, говоря об этих «10−15%», и входят ли в эту группу сторонники Трампа. Кроме того, консервативный телеканал напомнил о словах бывшей первой леди Хиллари Клинтон, которая в 2016 году назвала сторонников нынешнего главы Белого дома «кучкой жалких людей».

Напомним, в США продолжаются массовые акции протеста, вызванные убийством белокожим полицейским во время задержания чернокожего Джорджа Флойда. Во время демонстраций были задержаны более 10 тыс. человек. Многие опасаются, что массовые акции протестов, проходящие по всей стране, могут спровоцировать очередную волную пандемии коронавирусной инфекции.