Рим, , 14:21 — REGNUM Расширение саммита «Большой семерки», предложенное президентом США Дональдом Трампом, со вниманием изучат в правительстве Италии. Об этом 5 июня заявил итальянский премьер-министр Луиджи Ди Майо на пресс-конференции коллегой из ФРГ Хайко Маасом.

Майо заявил, что Италия изучит любые предложения, которые способствуют развитию международного диалога. Он подчеркнул, что равновесие в мире меняется, а любое предложение соответствующее изменением заслуживает внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент США Дональд Трамп заявил, что саммит «Большой семерки» окажется непродуктивным при отсутствии на нем российского лидера Владимира Путина.

Читайте также: Трамп: саммит G7 в отсутствие Путина будет малопродуктивен