Киев, , 14:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки (СВР) Украины, сообщил 5 июня сайт офиса президента Украины.

Евдокимов занимал указанную должность с 20 сентября 2019 года.

На место экс-чиновника назначен генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. С 2016 по 2019 год он был заместителем главы администрации президента Украины, а с 2015 по 2016 год возглавлял Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины заменила вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, а также назначила нового министра культуры Украины.

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