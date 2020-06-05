Пхеньян, , 14:31 — REGNUM Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон обсудил ситуацию вокруг Гонконга с послом КНР в Пхеньяне Ли Цзиньцзюнем. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Беседа министра с послом состоялась 4 июня. Отмечается, что северокорейский министр от имени Трудовой партии Кореи и правительства страны выразил поддержку мерам, которые китайские власти предпринимают по вопросу Гонконга.

Ли Сон Гвон подчеркнул, что вопрос Гонконга — внутреннее дело КНР, а вмешательство внешних сил нарушает суверенитет Китая и международное право. Власти КНДР, добавил министр, и в дальнейшем будут активно поддерживать позицию КНР по Гонконгу.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Китая разрабатывает законопроект о защите национальной безопасности Гонконга, который в США считают угрожающим автономии этого района. Из-за этого в отношениях США и КНР наблюдается очередное обострение.

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